Santos x Grêmio Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação complicada na tabela, equipes se enfrentam no CT Rei Pelé em busca de uma recuperação no Brasileirão Sub-20

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (07/5), às 15h, no CT Rei Pelé, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Peixe é o 11° colocado na tabela e busca a vitória para se aproximar da zona de classificação para o mata-mata. Já o Imortal vive uma situação mais delicada, já que está na 16° posição e precisa reagir caso queira sonhar com a próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Santos TV

Como chega o Santos

O Santos ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela com sete pontos conquistados, buscando uma recuperação após uma campanha oscilante nas primeiras rodadas. Além disso, o Peixe não vence há cinco rodadas. Afinal, foram três empates (Palmeiras, Atlético-GO e Bahia), além de duas derrotas (Fluminense e Cruzeiro). A esperança fica por conta do atacante Lucas Meirelles, artilheiro da equipe na competição com sete gols.

Como chega o Grêmio

Já o Grêmio aparece na 16ª posição, com apenas quatro pontos somados, e entra em campo pressionado pela necessidade de vitória para sair da parte de baixo da tabela. Assim, a equipe deve apresentar um esquema mais cauteloso, mas com foco em aproveitar os contra-ataques, jogando fora de casa. Por fim, o destaque da equipe na competição até aqui é o meia Tiago, que além de boas atuações, já soma dois gols no torneio.

SANTOS X GRÊMIO

Brasileirão Sub-20 – 9ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 07/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Samuel, João Ananias e Vinícius Lira; Profeta, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Pepê Fermino, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Leandro Zago

GRÊMIO: Ygor; Smiley, João Lima, Nathan e Pedro Gabriel; Zortéa, Araújo e Riquelme; Tiago, Jardiel e Jean. Técnico: Fabiano Daitx

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)