Renato Gaúcho ‘desfalcará’ Fluminense em La Paz; entenda

Técnico, que passou por ablação no coração anos atrás, ficará no Rio de Janeiro para evitar viagem à altitude da cidade boliviana

Desta vez, porém, há uma outra motivação. Segundo informações do jornalista Victor Lessa, em publicação desta terça-feira (6), o motivo é clínico. Renato passou por ablação no coração há alguns anos e a viagem a altitude de La Paz, então, não é indicada.

O técnico Renato Gaúcho “desfalcará” novamente o Fluminense em um confronto pela Sul-Americana. Afinal, o técnico tricolor não viajará a La Paz (Bolívia) com o restante do elenco nesta quarta-feira (7), a exemplo do que ocorreu quando o time enfrentou o Unión Española (CHL).

Assim, ele seguirá no Rio de Janeiro com parte do elenco poupado para o confronto contra o San José, pela quarta rodada da Sula. Com a classificação bem encaminhada, a ideia é aproveitar a fragilidade do rival para descansar alguns dos principais jogadores do time.

O mesmo ocorreu no jogo contra o Unión Española, em Santiago, no Chile. Na ocasião, o Fluminense ficou no 1 a 1 com a equipe chilena, com o preparador Alexandre Mendes comandando a equipe.