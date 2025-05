PSG x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Champions 2024/25 será definida nesta quarta-feira (7). PSG e Arsenal se enfrentam às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo jogo de volta da semifinal. No primeiro duelo, os parisienses venceram por 1 a 0, em Londres, e contam com a vantagem do empate para confirmar a vaga na decisão europeia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Torcedor vai à loucura com suposto interesse do Manchester City em Rodrygo

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain faz uma grande temporada sob o comando do técnico Luis Enrique e está perto de confirmar a vaga na segunda final de Champions da história do clube. Isto porque um empate garante o time na decisão. Além disso, o time conquistou o título antecipado do Campeonato Francês e aposta todas as suas fichas em busca da conquista inédita do maior torneio de clubes do futebol europeu.

O torcedor do PSG recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. De acordo com o técnico Luis Enrique, durante entrevista coletiva na véspera da partida, o Dembélé, principal estrela no ataque da equipe, estará presente diante do Arsenal, mas não revelou se ele começará no banco. O atacante francês, inclusive, foi o autor do gol da vitória no jogo de ida. Porém, o camisa 10 sentiu a coxa direita e foi substituído aos 25 minutos.

Fora isso, o PSG não enfrenta problemas de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.