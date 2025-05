Palmeiras inicia venda de ingressos para o Choque-Rei com novidade nos valores

O Palmeiras iniciou a venda dos ingressos para o clássico contra o São Paulo. As equipes se enfrentam no próximo domingo (11), às 17h30, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o que chamou a atenção foi o valor das entradas comercializadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, para o Choque-Rei, o Palmeiras terá entradas de R$ 20 a R$ 70. O valor é muito diferente e menor do que estava sendo comercializado em outras partidas na Arena Barueri.

Para efeito de comparação, no início de abril, quando o Palmeiras encarou o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão, o ingresso mais barato foi R$ 70, e o mais caro a R$ 150. O público foi de 19.297 pessoas e não chegou nem perto dos 30 mil que o clube esperava.

Assim, para ter a casa cheia no clássico, o Palmeiras decidiu diminuir o valor dos ingressos. Com essa nova política implementada, a expectativa é de que haja um novo recorde de público do Verdão no estádio, que foi no Paulistão do ano passado, quando 29.647 torcedores assistiram ao clássico contra o Corinthians.

A venda de ingressos do Palmeiras

A venda para o sócio-torcedor iniciou nesta terça-feira (6). Cada plano tem o seu respectivo desconto. Já para o torcedor comum, as entradas estarão disponíveis a partir das 10h da próxima quinta-feira (8). Os ingressos podem estar sendo adquiridos no site www.ingressospalmeiras.com.br.