Neymar treina no CT do Santos e posta foto assistindo Kings League

Nesta terça-feira (6), o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após a derrota para o Grêmio, no domingo, pela sétima rodada do Brasileirão. Neymar, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão e continua presente nas instalações do clube. Ele realiza atividades sob supervisão do coordenador do Cepraf, Luiz Alberto Rosan.

Durante esse período, Neymar também acompanha os jogos da Kings League, já que é presidente da equipe Fúria. Nas redes sociais, o camisa 10 demonstra entusiasmo, faz brincadeiras com a preparação do Santos e comenta os confrontos da competição de futebol 7.