Muros do Nilton Santos amanhecem pichados com críticas a Textor e Paiva

Cobranças pelo desempenho do Botafogo na temporada e lembrança de frases ditas por dono da SAF aparecem no Estádio alvinegro

Uma das principais críticas foi ao discurso do norte-americano de que a temporada só começaria a partir de abril, com as competições mais importantes do ano. Entretanto, o Alvinegro ainda não conseguiu se encontrar sob o comando de Paiva e não consegue ter uma sequência positiva.

Nas pichações, também houveram críticas à montagem do elenco. Dessa forma, vale lembrar que o clube investiu quase R$ 500 milhões na primeira janela de transferências de 2025.

Noite essencial pela Libertadores

Na noite desta terça-feira (5), a equipe entra em campo para o duelo contra o Carabobo pela Libertadores. O confronto acontece às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, e é encarado como uma “final” internamente. Atual campeão, o time luta por uma vaga nas oitavas, mas um novo tropeço pode comprometer a busca pela classificação.