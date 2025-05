Mano busca soluções para dúvidas na zaga, meio e ataque do Grêmio

Mano Menezes realiza os últimos ajustes no time inicial do Grêmio, mas precisa resolver três dúvidas. Isso porque há uma disputa em aberto entre Kannemann e Wagner Leonardo na zaga. Também pelo rodízio na equipe pela sequência desgastante de partidas. O comandante também pode optar por alterações no setor criativo e ataque.

O treinador fará pelo menos duas modificações no time. Isso porque Edenilson sofreu uma contusão muscular na coxa direita. Portanto, pelo rendimento positivo, o jovem Alysson Edward deve receber sua primeira chance entre os 11 iniciais. Outra ausência por problema muscular é o volante Villasanti. O lateral-esquerdo Marlon não poderá estar em campo. Afinal, ele disputou a primeira fase do torneio pelo Cruzeiro. Caso o Tricolor gaúcho avance, ele poderá atuar somente a partir das oitavas de final. Deste modo, Lucas Esteves provavelmente retornará aos 11 iniciais.

Assim, o provável time titular é: Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann), Lucas Esteves; Dodi (Camilo), Cuéllar, Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera e Arezo.

Grêmio tem jogo decisivo pela Sul-Americana no Peru

O Tricolor gaúcho enfrenta o Atlético Grau, em Lima, no Peru, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana. Atualmente, o Imortal é o segundo colocado, com sete pontos, o mesmo do líder Godoy Cruz. Ou seja, um triunfo fora de casa pode ser essencial para assumir a primeira posição, caso o concorrente argentino tropece na rodada.