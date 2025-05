Lucas detalha lesão e reforça discurso contra o sintético

Atacante do São Paulo ficou quase dois meses sem jogar por causa de uma lesão no joelho e aumenta o coro contra a grama artificial

O atacante Lucas Moura voltou a ser opção para Luis Zubeldía no São Paulo. O jogador sofreu uma lesão complicada no joelho direito recentemente, que o tirou de combate por quase dois meses. Ele se machucou no dia 11 de março, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, estádio que o atleta não gosta muito de atuar por conta do gramado sintético.