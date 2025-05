Justiça nega novo pedido de Bruno Henrique, do Flamengo

Defesa do atacante pediu que informações sobre caso não fossem compartilhadas com a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas

O jogador do Flamengo, que recebeu um cartão amarelo contra o Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, é um dos dez indiciados pela Polícia Federal. Ele é suspeito de envolvimento com irregularidades relacionadas ao mercado de apostas.

A Justiça do Distrito Federal rejeitou o pedido da defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo , para impor sigilo às investigações que apuram sua suposta participação em um esquema de manipulação de apostas esportivas. A informação inicial foi da “ESPN”.

A decisão aconteceu na quarta-feira (30) pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo. O magistrado também autorizou o compartilhamento das provas colhidas com o STJD e com a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, em curso no Senado Federal. Contudo, ele destacou que não havia como limitar previamente os dados com os parlamentares.

Bruno Henrique, assim, vive uma situação delicada. A Polícia Federal (PF) inidiciou o atacante por suspeita de manipulação de resultados em esquema de apostas. No entanto, ele continua atuando no Flamengo sob a “presunção de inocência”. Com isso, o atacante segue atuando nas partidas pelo Flamengo.

O jogador, afinal, supostamente forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos em 2023. O motivo seria para beneficiar apostadores. Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta. O rubro-negro recebeu denúncia por estelionato e fraude em competição esportiva.