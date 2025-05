Jornalista comenta reação de Paquetá ao receber cartão amarelo: ‘Muito tocado’

Logo a imagem repercutiu nas redes, uma vez que o brasileiro corre risco de ser banido do futebol. Ele passou por um julgamento por envolvimento com apostas esportivas que durou três semanas, mas ainda não tem o veredito. Paquetá é investigado por má conduta.

Dessa forma, o jornalista Tiago Leifert, comentou sobre a cena em sua rede social. Ele disse que ficou tocado com o momento, mas que não conseguiu identificar o motivo do choro, se foi medo pelas críticas ou por já saber o que vai acontecer.

“Eu fiquei muito tocado com a cena do Paquetá. O Paquetá toma um cartão amarelo e cai no choro. E cara, poderia ser um milhão de coisas, não dá pra gente saber o que é. Mas a esposa dele vai na rede social e fala, ah, não tem nada contra ele, é muito difícil pra ele, ele tá aguentando o calado há muito tempo. Então assim, tem relação com a investigação, o veredito deve sair em breve. Devem esperar o fim da temporada, como eles sempre esperam pra fazer. Mas foi uma cena muito tocante, né? O Paquetá tomar um amarelo e chorar. Talvez lá eles já saibam alguma coisa do que vai acontecer. Talvez eles já tenham alguma informação que às vezes vaza. Fala, ó, tá ruim lá. Mas eu não consegui interpretar por que ele chorou. Não consegui interpretar se é porque ele fala, ah, pô, vão encher meu saco de novo, vão subir hashtag outra vez me ironizando. Ou se ele já sabe alguma coisa”, disse.