Joia surpreende e briga por vaga de titular no Grêmio

Alysson aproveitou chance ao substituir Edenilson. Atacante tem força física e a potência como diferenciais aos 19 anos / Crédito: Jogada 10

Alysson Edwards não se intimidou com a pouca idade e demonstrou competência em assumir a responsabilidade no Grêmio. Afinal, o atacante de 19 anos teve a missão de substituir Edenílson no intervalo da última partida, contra o Santos, e aproveitou a oportunidade. Até porque causou muita dificuldade para a defesa adversária pela ponta esquerda. O jovem passou a integrar oficialmente o elenco principal desde a semana passada e já desponta a brigar pela vaga de titular. Assim, suas características de força física e potência acima da média para a idade fazem a torcida criar altas expectativas. Especialmente por outros jogadores com qualidades semelhantes, que surgiram nas categorias de base, ganharam espaço e passaram a brilhar.

Especialmente por outros jogadores com qualidades semelhantes, que surgiram nas categorias de base, ganharam espaço e passaram a brilhar.

São os casos de Cebolinha, Ferreirinha, Gustavo Nunes, Nathan Fernandes, Pedro Rocha e Pepê. Além do destaque pela parte técnica, Alysson também se sobressai pela estatura. Isso porque, ele conta com 1,84m, características superiores até mesmo para outros atletas de sua posição. Jovem atacante se destaca por valências acima do padrão da sua idade A condição física favorável também fica evidente em lances de força e velocidade. Exemplo disso foi a jogada que originou o gol que garantiu a vitória do Grêmio sobre o Santos, no domingo (4). Edwards arrancou, superou o seu oponente na disputa física e na velocidade, invadiu a área e fez o cruzamento na origem do lance. A zaga adversária fez o corte, mas depois o Grêmio recuperou a bola e na sobra Cristian Olivera balançou a rede do Peixe. Na oportunidade, Alysson entrou no lugar de Edenilson logo após o intervalo, já que sentiu uma lesão muscular na coxa direita ainda no primeiro tempo. Neste cenário, a concorrência pela vaga na ponta esquerda está em aberta para o compromisso seguinte. Edwards é cotado para estar entre os 11 iniciais, o que seria outro relevante desafio. Aliás, de forma precoce em sua ascensão meteórica ao profissional.