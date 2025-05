Jogador do Cruzeiro expõe desejo em virar sócio de Casimiro Miguel

Gabigol foi protagonista não apenas em campo, já que foi o autor da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, nos acréscimos. Isso porque em entrevista ao programa “Tempo de Bola” da Cazé TV, o jogador expôs que há a possibilidade de se tornar sócio do streamer Casimiro Miguel. No caso, os amigos conversam sobre se tornarem donos de um time na Kings League.

“Aí você está de sacanagem. Eu que vou bater? Tá de brincadeira. Não vou dar esse gostinho para a imprensa. Eu sou contra ela (risos). Vão me chamar de ‘acima do peso’. Vão me cornetar”, concluiu Casimiro.

Centroavante do Cruzeiro pode ser outro profissional a virar presidente da modalidade

Caso o plano de Gabigol e do influenciador se concretize, o atacante do Raposa será o segundo jogador profissional a ter participação direta na Kings League. Afinal, Neymar integra o grupo de presidentes de clubes da competição. No caso, o camisa 10 do Santos é um dos donos da Fúria.

O que é a Kings League

A Kings League é uma liga de futebol Society, ou seja, cada time normalmente atua com sete jogadores em campo. O ex-jogador espanhol Gerard Piqué não criou uma competição dentro do padrão. Isso porque buscou inovar, além de mesclar com entretenimento.

O regulamento do torneio conta com diversas modalidades dentro da mesma partida. Alguns exemplos são um contra um, dois contra dois, gol a gol. Assim como cartas especiais que as equipes podem usar para obter vantagens. No caso, gol que vale dois, exclusão de um jogador do time adversário, entre outros. A competição já alcançou repercussão mundial e a versão brasileira do torneio vai contar com dez times.