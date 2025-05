Inter de Milão e Barcelona tem latinos como candidatos a protagonista

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar da força do conjunto das equipes, duas figuras que representam o continente latino-americano em solo europeu são verdadeiros candidatos a protagonista do jogo que acontece às 16h (de Brasília). Tratam-se de Lautaro Martínez e Raphinha, nomes que angariam seus melhores números da carreira em edições de Champions.

No caso do avante argentino, a regularidade característica dos últimos anos se faz presente, também, no atual biênio. Nesse sentido, pela quinta vez, em sete temporadas, ele passou a marca dos 20 tentos (21 em 47 jogos) quando se considera todos os torneios. Olhando apenas para a competição continental, são oito gols em 12 partidas, superando o desempenho em 2019/2020, oportunidade em que balançou as redes cinco vezes.

Já em relação a Raphinha, o desempenho geral destacado se alinha a uma participação igualmente importante na Champions. Com 12 gols e oito assistências, ele está a um participação de gol para igualar o histórico recorde de Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid, na temporada 2013/2014. Em ano onde terminou com o título, o português fez 17 tentos e deu quatro assistências, totalizando o maior número de participações diretas em uma edição de Liga dos Campeões da Europa.

O outro lado da chave

O vencedor do confronto entre Inter e Barcelona encara quem passar de Paris Saint-Germain e Arsenal, oponentes da próxima quarta-feira (7), na capital francesa. No jogo de ida, o PSG levou a melhor, por 1 a 0, e está a um empate da grande final. Para os ingleses, qualquer vitória simples força a prorrogação enquanto triunfos por dois ou mais gols são suficientes para o avanço a decisão continental.