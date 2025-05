Grêmio faz publicações e menciona problemas na Arena

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Grêmio, portanto, apontou como principais problemas as dificuldades para comprar ingressos e a exigência do uso de biometria, tecnologia cada vez mais comum nos acessos aos estádios brasileiros.

Aliás, o clube também declarou que cumpre rigorosamente todas as obrigações contratuais assumidas no negócio olímpico/Arena. No entanto, os torcedores enfrentam, ano após ano, uma má prestação de serviços. A Arena, inaugurada em 2013, tornou-se a casa do Tricolor gaúcho após o fechamento do Estádio Olímpico, onde o clube construiu grande parte de sua história.

A construtora OAS prevê 20 anos de exploração comercial da Arena, até 2033. Contudo, a Arena Porto-Alegrense controla toda a operação em dias de jogos e eventos, como shows, além de ficar com as receitas geradas nessas ocasiões.