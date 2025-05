Grêmio confirma lesão muscular de Edenilson na coxa direita

Edenilson sentiu um incômodo muscular na coxa direita durante a primeira etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Santos. Inclusive, o meio-campista precisou de substituição no intervalo e deu lugar a Alysson Edward. Pela boa atuação, a tendência é de que o jovem atacante ganhe a primeira oportunidade como titular no próximo compromisso .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O meia será desfalque no confronto diante do Atlético Grau, nesta quarta-feira (07/05), no Peru, pela Sul-Americana. Além do duelo contra o Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão, no próximo sábado (10).

Confira a nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Edenilson foi substituído relatando desconforto muscular durante a vitória do último domingo, contra o Santos. Após a realização de exames de imagem, foi constatada lesão grau I-b do bíceps femoral da coxa direita.

O atleta já está em tratamento para recuperação.