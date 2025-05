Galvão Bueno revela acordo entre CBF e federação banida pela FIFA para amistoso

Apresentador mostrou durante o programa a resposta positiva de Ednaldo Rodrigues no ano passado para marcar partida

Galvão Bueno revelou no programa “Galvão e Amigos” dessa segunda-feira (5), que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, chegou a confirmar um amistoso com a Rússia para 2025. No entanto, a Rússia está banida pela FIFA desde fevereiro de 2022.

O apresentador mostrou a carta de resposta positiva de Ednaldo, em 29 de agosto do ano passado, ou seja, mais de dois anos após o banimento da Rússia.