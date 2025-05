Fluminense visita sexto estádio de maior altitude da América do Sul

Tricolor visita o San Jose, no Hernando Siles, que fica a 3.637 metros acima do nível do mar, e foi placo de jogo na campanha de 2023

Na sequência da Sul-Americana, o Fluminense defende a liderança do Grupo F, porém terá pela frente uma dificuldade a mais na busca por mais três pontos. Afinal, a equipe mede forças com o San José, nesta quinta-feira (8), às 21h30, pela quarta rodada, em La Paz, na Bolívia. O duelo acontece no estádio Hernando Siles, que fez parte da campanha do título da Libertadores de 2023.

Contudo, a arena está localizada a 3.637 metros acima do nível do mar. Ela é, então, a sexta com maior altitude da América do Sul, o que causa dificuldades aos jogadores.