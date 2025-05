Fluminense pode garantir classificação na Sul-Americana já nesta rodada

Tricolor garante ao menos segunda posição caso vença San José (BOL), e Once Caldas (COL) e Unión (CHL) fiquem no empate

Líder do Grupo F, com sete pontos após três jogos, o Fluminense tem a chance de garantir vaga matemática na próxima fase da Sul-Americana nesta quinta-feira (8), ao enfrentar o GV San José (BOL), em La Paz, pela quarta rodada – a primeira do returno. Saiba, então, quais as combinações de resultados o Flu precisa para garantir ao menos a segunda posição da chave.

Caso o Tricolor vença seu compromisso, às 21h30 (de Brasília) de quinta, chegaria aos dez pontos e encaminharia a classificação. Com apenas um ponto até o momento, o San José praticamente daria adeus em caso de derrota em casa. No outro jogo da rodada, o Once Caldas (COL) – segundo, com seis pontos – recebe o Union Española (CHL) – terceiro, com dois -, nesta quarta-feira (7).