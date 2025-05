Flamengo trata jogo contra Central Córdoba como ‘final’; veja panorama na Libertadores

Rubro-Negro precisa de uma vitória diante do time argentino nesta quarta-feira (7) para seguir com chances de classificações para próxima fase

Depois da derrota para o Cruzeiro, o Flamengo reencontra o Central Córdoba, time que o venceu no Maracanã esse ano, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina. Em terceiro lugar no Grupo C, o Rubro-Negro chegará pressionado para pontuar. A equipe rubro-negra encara a o jogo como uma “decisão”.