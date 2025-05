Flamengo tentará dois reforços para o ataque no segundo semestre

Rubro-Negro quer jogadores com drible e velocidade e também já projeta reposição de Wesley, que deve sair no meio da temporada

O Flamengo está próximo de oficializar a contratação do volante Jorginho e tem interesse em contratar João Félix. No entanto, o clube não deve parar por aí e deseja a contratação de reforços para o ataque. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro acredita que existe uma carência no elenco para jogadores que atuem nas pontas.