Ex-Globo vai encarar maratona de narração em menos de seis horas; entenda

Na partida entre Inter de Milão e Barcelona, Alexandre Pasto dividirá a função com Mauro Beting. João Venturini será o repórter presente no estádio San Siro, na cidade de Milão, na Itália. Já no duelo entre Corinthians e América de Cali, o ex-Globo terá a companhia de André Galvão e Álvaro Loureiro como repórteres, que trarão informações direto do gramado da Neo Química Arena. A apresentação do período que antecederá o jogo da fase de grupos da Sul-Americana ficará sob a responsabilidade de Benjamin Back.

A estreia do jornalista em sua nova casa ocorreu em fevereiro deste ano. Na ocasião, a sua primeira participação no SBT foi na transmissão de um jogo da Liga do Campeões. Mais recentemente, Tiago esteve na exibição do primeiro compromisso do Fluminense na Sul-Americana. A vitória por 1 a 0 dos cariocas sobre o Once Caldas, na Colômbia, no dia 1º de abril. A função como apresentador do reality show “The Voice” vai simbolizar um reencontro com a atração. Afinal, Leifert já comandou nove edições do programa em sua passagem pela Globo.

