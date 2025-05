Eric García critica arbitragem após eliminação do Barcelona na Champions

Inter de Milão e Barcelona protagonizaram um dos duelos mais emocionantes da história da Champions. No fim, melhor para os italianos, que venceram por 4 a 3 e garantiram vaga na final, eliminando os catalães da competição. Após o jogo, Eric García, autor do primeiro gol do Barça, falou com frustração e fez críticas à arbitragem do polonês Szymon Marciniak.

