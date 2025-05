Cuca celebra resultado do Atlético, mas faz alerta sobre eficácia no ataque

Galo conquistou primeira vitória como visitante no Brasileirão, mas deixou treinador preocupado com chances oportunidades

Depois de nove meses, o Atlético voltou a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, bateu o Juventude por 1 a 0 , em jogo realizado na Serra Gaúcha. Com o resultado, o Galo deixa a zona de rebaixamento, subindo na tabela.

“Jogamos bola, jogamos para atacar, para defender, para jogar. Precisávamos sair dessa posição incômoda e jogarmos sem pressão. Temos que enaltecer o grande jogo que a equipe fez, jogando bem e conseguindo essa vitória fora de casa depois de tanto tempo”, destacou.

Entretanto, apesar dos elogios, o treinador também advertiu a falta de eficácia. Mais uma vez, o Atlético teve um grande volume de oportunidades, criou mais, mas não soube aproveitar, o que deixou o jogo perigoso, como relembrou Cuca.

“Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, tamanha as oportunidades que a gente teve, mais uma vez, 25 finalizações, 20 na área. Muita coisa. A gente sabe que fica um jogo perigoso, qualquer momento, em uma bola parada, o adversário tem uma chance, empurra, motiva o torcedor. Foi o que aconteceu. Nos últimos 20 minutos o jogo foi mais sofrido”, ressaltou.

Chegada de Dudu

Antes da partida, o treinador comentou sobre a possibilidade da contratação de Dudu. Cuca não poupou elogios ao jogador que trabalhou com ele no Palmeiras e acredita que o atleta ainda pode render em prol do Galo.