Comissão do Corinthians pede afastamento imediato do presidente Augusto Melo

O grupo alega que houve gestão temerária no comando do Parque São Jorge. Segundo informações do portal “ge”, o documento teve a assinatura de Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça e ex-diretor jurídico do Timão durante a gestão de Augusto Melo.

A crise política no Corinthians ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (6) com o protocolo de um novo pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. A solicitação partiu da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do clube, que sustenta a denúncia na reprovação das contas relativas ao exercício de 2024.

Nele, então, é solicitada a suspensão imediata do presidente, em caráter liminar, com base na Lei Geral do Esporte. A peça encaminhada pelo grupo fundamenta-se nos pareceres técnicos emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (CORI), que identificaram uma série de irregularidades na administração financeira do clube em 2024.

De acordo com o balanço apresentado por Augusto Melo, o Corinthians fechou o ano com um déficit de R$ 181 milhões. Além disso, o endividamento bruto também aumentou significativamente, atingindo a marca de R$ 829 milhões — valor que, segundo a diretoria, teria redução a R$ 407 milhões com receitas a receber.

Quatro pedidos de impeachment

Este, aliás, é o quarto pedido formal de impeachment protocolado contra o dirigente. O primeiro foi feito também pelo Conselho Deliberativo por conta do caso “VaideBet”. Além desse, o segundo, via Conselho de Orientação (CORI), teve a ver, principalmente, com a falta de informação sobre as pendências financeiras do clube.

O terceiro aconteceu na última segunda-feira (5). Quando, então, Paulo Roberto Bastos Pedro, do Cori, protocolou um novo pedido contra o mandatário. O conselheiro prevê a destituição do presidente por conta da reprovação das contas do clube de 2024.