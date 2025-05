Cleber Xavier terá primeira semana livre para corrigir alguns pontos no Santos

O elenco santista se reapresenta na tarde desta terça-feira (6) e treina diariamente até domingo, no CT Rei Pelé, em Santos. Na próxima segunda-feira (12), encara o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está para ser confirmada no Pacaembu. Contudo, com quatro pontos dos 21 disputados na competição, o Peixe precisa começar a reagir imediatamente.

Guilherme, por exemplo, ficou fora do duelo contra o Grêmio com uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Rollheiser acabou sendo poupado por desgaste muscular. Já Escobar quase ficou fora do embate no Rio Grande do Sul por ter sentido um desconforto um dia antes, mas mesmo assim foi para o jogo.

