Central Córdoba x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado por vitória, o Flamengo visita o Central Córdoba nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Estádio Único Madre de Ciudades, na cidade de Santiago del Estero, na Argentina, pela quarta rodada do grupo C da Libetadores. A equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, e precisa de um triunfo para seguir com chances de avançar. Do outro lado, os argentinos estão na liderança, com sete pontos. Uma vitória, assim, facilita as rodadas finais para os hermanos.

Onde assistir

A partida entre Central Córdoba e Flamengo, pela quarta rodada do grupo C da Libertadores, aliás, terá transmissão da Globo e do Paramount+.