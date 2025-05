Banido ou absolvido: Paquetá fica sem ‘meio termo’ em julgamento na Inglaterra

Céu ou inferno. Estas parecem ser as duas únicas opções para Lucas Paquetá ao fim do julgamento da Federação Inglesa(FA) sobre o caso de manipulação de apostas. Segundo o jornalista Fred Caldeira, do TNT Sports, a comissão julgadora absolverá ou banirá o jogador do West Ham, sem possibilidade de suspensão. O órgão deve anunciar a decisão na primeira quinzena de junho.

Acusações graves

A Federação Inglesa (FA) acusa Paquetá de violar a Regra E5.1, que proíbe tentativas de influenciar, de forma imprópria, o resultado ou qualquer aspecto de uma partida. O jogador teria recebido cartões amarelos intencionalmente em quatro jogos da Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023, para beneficiar apostadores no Brasil.