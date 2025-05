Bahia x Nacional-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo do Grupo F.Líder Bahia, fica com a vaga às oitavas na mão se vencer; lanterna Nacional, estará quase eliminado se perder / Crédito: Jogada 10

Bahia e Nacional-URU se enfrentam nesta quarta-feira, 7/5, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores.

O jogo será na Fonte Nova, às 19h (horário de Brasília). O Nacional é um titã sul-americano. Mas a equipe vai mal na competição. Afinal, tem apenas um ponto e está na lanterna. Já o Bahia, que desde 1989 não disputava a Libertadores, faz ótima campanha e lidera com 7 pontos. Além disso, se vencer, poderá até assegurar a classificação antecipada, ainda antes da última rodada — caso o Internacional-RS vença o Atlético Nacional na quinta-feira,no outro jogo do grupo. No turno os times se enfrentaram, no Uruguai, e o Bahia levou a melhor, vencendo por 1 a 0.

O técnico Rogério Ceni não deve fazer alterações na base da equipe que vem se encaixando nas últimas rodadas. Caso ocorra alguma mudança, seria no ataque, já que William José e Lucho Rodríguez disputam a mesma posição. Erick Pulga, que no jogo em Montevidéu fez o gol que definiu o 1 a 0 sobre o Nacional, segue no 11. Para o atacante Cauly, que concedeu coletiva na vespéra do duelo com o Nacional, o rival pode estar na lanterna na Libertadores. Mas vive um momento de alta.Assim, vai buscar a forra da derrota em casa no jogo do turno. "Vai ser um jogo de altíssimo nível. Já jogamos lá contra eles e sabemos que é uma equipe muito difícil de se jogar. Serão duas equipes vivendo bom momento. Mas vamos manter essa pegada, essa confiança, para sair com três pontos", disse.