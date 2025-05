Ancelotti deixará Real Madrid após clássico e vai assumir a Seleção, diz jornal

Técnico já tem acordo com a CBF para a assumir a Seleção Brasileira a partir de junho e deve 'assinar' lista dos convocados para Data Fifa / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a sua saída do Real Madrid depois do clássico contra o Barcelona, pela La Liga 2024/25. A intenção do treinador e do clube é divulgar essa decisão até quarta-feira. Assim, o italiano vai se apresentar à Seleção Brasileira para os jogos da Data Fifa de junho. As informações foram do site “The Athletic” e jornal “Marca”. De acordo com o jornal “Marca”, o anúncio acontecerá entre os jogos contra Barcelona (domingo) e Mallorca (quarta-feira), pelo Campeonato Espanhol. Ainda segundo o jornal espanhol, a separação é de “mútuo acordo”, em “boa sintonia”.