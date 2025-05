Alianza Lima x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor vai até Lima, no Peru, tentando manter a invencibilidade na Libertadores e buscar encaminhar sua classificação para as oitavas

O São Paulo se prepara para mais um compromisso importante. O Tricolor encara o Alianza Lima, no Peru, às 19h desta terça-feira (06/5), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time de Luis Zubeldía é o líder do Grupo D, com sete pontos e pode encaminhar a classificação para o mata-mata em caso de vitória. Já os peruanos estão na terceira posição, com quatro pontos somados e tenta entrar de vez na briga pelas oitavas de final.

A Voz do Esporte está pronta para transmitir o embate, ao vivo, a partir das 17h30. Christian Raphael narra. João Miguel comenta, e David Silva completa, na reportagem, o trio. Com esta equipe não há placar em branco.