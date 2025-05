Vasco e Fernando Diniz chegam a consenso financeiro

Após dias de negociações, Vasco e Fernando Diniz estão perto de um desfecho positivo. Avançou nesta segunda-feira (4), dia seguinte ao tropeço cruz-maltino diante o Palmeiras, pela sétima rodada do Brasileirão, a conversa entre clube e treinador. O maior entrave para o acerto era a questão financeira. Agora, porém, as partes chegaram a um consenso, de acordo com apuração do Jogada10.

Assim, Fernando Diniz receberá menos do que os R$ 2 milhões especulados. O treinador, aliás, tem pressa e deseja que o Vasco acelere o processo para finalizar sua chegada.