Santos ainda não tem confirmação que poderá usar o Pacaembu contra o Ceará

O Santos tem o desejo de enfrentar o Ceará, dia 12 de maio , pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. Mas o estádio ainda não está confirmado para o embate. Isso porque o Peixe aguarda uma reunião com a concessionária que administra o local para bater o martelo. A grande pendência seria o alvará.

O Pacaembu, atualmente, aparece no site da Federação Paulista de Futebol com laudos e alvará vencidos. Contudo, a concessionária que administra o estádio diz que um alvará novo, ainda provisório, já foi emitido, com validade até setembro, restando apenas alguns novos laudos.

Estão vencidos os laudos de condições sanitárias e de higiene, de segurança e prevenção e combate a incêndios. Todos serão renovados sem maiores dificuldades, de acordo com administração do Pacaembu. Assim, teria tempo hábil para o Peixe mandar o jogo no estádio, contra o Ceará.

Como a partida acontece em uma segunda-feira, não existe um empecilho com relação aos outros clubes da capital. O Corinthians joga no sábado (10), contra o Mirassol, no interior. Já no domingo (11), Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri.

Santos quer jogar mais na capital

Em outros momentos do ano, o Santos estudou levar partidas para a capital. Primeiro, tentou na Neo Química Arena, mas a diretoria alvinegra vetou a possibilidade santista. O Allianz Parque também entrou no radar, mas acabou sendo descartado após reunião com o staff de Neymar, por conta do gramado sintético. Agora, com o craque lesionado, a diretoria do Peixe avalia que é um bom momento para mandar uma partida no novo Pacaembu