Saída de Alexander-Arnold do Liverpool revolta torcedores nas redes sociais

Lateral deve reforçar o Real Madrid, e torcedor chegou a queimar camisa do jogador criado na base do clube

O anúncio divulgado por Trent Alexander-Arnold, de 26 anos, nesta segunda-feira (5), de que deixará o Liverpool ao fim da temporada, quando seu contrato se encerra, não surpreendeu. No entanto, muitos torcedores do clube inglês não gostaram da decisão do lateral-direito, que deve reforçar o Real Madrid.

A notícia gerou reações diversas entre os torcedores do Liverpool nas redes sociais. No X (antigo Twitter), as respostas à mensagem de despedida de Alexander-Arnold variavam entre revolta, decepção e resignação. A publicação do jogador acumulava cerca de 15 mil respostas, incluindo também mensagens de torcedores do Real Madrid dando boas-vindas ao lateral. Além disso, um vídeo de um torcedor queimando a camisa do atleta, criado nas categorias de base do clube, viralizou nesta segunda-feira.