Fortaleza x Colo-Colo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza recebe o Colo-Colo nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Na terceira colocação do Grupo E, o Laion tem quatro pontos na tabela, enquanto o time chileno somou apenas dois e aparece na lanterna da chave.

No primeiro confronto entre as equipes, pela segunda rodada do torneio continental, o jogo foi cancelado após invasão de torcedores no estádio do Colo-Colo e morte de duas pessoas do lado de fora. Como punição ao mandante, o Fortaleza ficou com os três pontos da partida.