Envolvimento com a mesma mulher expôs racha familiar em aniversário de David Beckham

Astro completou 50 anos no dia 02 de maio, mas tem comemorado desde o dia 30 de abril e com ausência simbólica em todos eventos

A sequência de comemorações dos 50 anos de David Beckham atraiu atenções tanto pelo luxo quando pela serie de conflitos familiares que vieram à tona em meio às celebrações. O ex-jogador nasceu no dia 02 de maio, mas os eventos festivos se iniciaram no dia 30 de abril, com um encontro mais reservado para o círculo mais íntimo. Contudo, uma ausência simbólica chamou atenção em ambas datas: a do filho mais velho do astro, Brooklyn Beckham.

No último fim de semana, David e Victoria viajaram até um vinhedo na França e encerraram a série de eventos com um jantar de gala no restaurante Core, em Notting Hill, Londres. O local, que possui três estrelas Michelin, recebeu figuras como Tom Cruise, Eva Longoria, Gordon Ramsay e Guy Ritchie, além dos filhos Romeo, Cruz e Harper.