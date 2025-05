Em virada relâmpago, Milan bate o Genoa e segue sonhando com competições europeias

O Milan conquistou uma virada suada no Luigi Ferraris nesta segunda-feira (5). Com dois em dois minutos e contando com a sorte, o Rossonero venceu o Genoa por 2 a 1 e ainda sonha com a classificação para uma competição europeia, via Campeonato Italiano, na próxima temporada.

Com o resultado, o Milan se mantém na nona posição, agora com 57 pontos, a seis da Lazio, sexta colocada, que hoje estaria classificada para a Conference League. Por outro lado, o Genoa, que já não tinha mais aspirações no Calcio, segue em 13º, com 39.