Vitor Roque desencanta, Palmeiras vence o Vasco e mantém tabu de quase 10 anos

Em um jogo equilibrado no Mané Garrincha, o Palmeiras se aproveitou de um erro defensivo do Vasco para vencer por 1 a 0 e assumir, de forma momentânea, a liderança do Brasileirão. Vitor Roque levou a torcida à loucura ao marcar seu primeiro gol pelo time paulista. Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira estão na ponta com 16 pontos, porém o Flamengo, que soma 14, tem um jogo a menos, enquanto a equipe da Colina estacionou nos 7, em 12º.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino mede forças com o Vitória, às 18h30, no sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Barradão. Antes disso, a equipe carioca visita o Puerto Cabello, na Venezuela, quarta-feira (6), às 19h, no Estádio Misael Delgado.