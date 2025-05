Vasco perde Paulo Henrique, suspenso, para próxima rodada

O Vasco já tem um desfalque certo para sua próxima partida no Brasileirão. Afinal, o lateral-direito Paulo Henrique é o primeiro jogador do time que cumprirá suspensão no torneio. Assim, o jogador não atua contra o Vitória, sábado (10), no Barradão, pela oitava rodada.

Foi durante o jogo contra o Palmeiras, em derrota por 1 a 0, neste domingo (4), no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Aos 13′ do segundo tempo, o jogador recebeu cartão amarelo por cometer uma falta, recebendo o terceiro da série. Antes, já fora sancionado contra Ceará (quarta rodada) e Flamengo (quinta).