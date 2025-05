Torcedor da Atalanta é morto em briga com rivais da Inter

Ex-jogador, Riccardo Claris, de 26 anos, foi esfaqueado na porta de um bar. Agressor confessou o crime e disse que agiu em defesa do irmão

O episódio violento ocorreu nas proximidades do estádio da Atalanta, por volta da 1h da manhã (20h de sábado, horário de Brasília), após torcedores da Inter entoarem cantos em apoio ao clube milanês na entrada de um bar. Um grupo de torcedores locais não recebeu bem a manifestação, o que acabou iniciando uma briga generalizada.

Uma briga entre torcedores terminou em tragédia na cidade de Bérgamo, no norte da Itália. Riccardo Claris, de 26 anos, torcedor da Atalanta, foi morto a facadas durante um confronto com fãs da Inter de Milão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jacopo de Simone, de 19 anos, se apresentou voluntariamente à polícia logo após o incidente e admitiu ter esfaqueado a vítima. Porém, em depoimento preliminar, afirmou que agiu para defender seu irmão gêmeo, que estaria sendo agredido.

O irmão mais velho de Jacopo, no entanto, é um nome conhecido da Justiça italiana: Carmine Francesco de Simone está preso há mais de dois meses pelo assassinato de um homem, em 8 de março deste ano, em uma tentativa de assalto após invasão de residência. Inclusive, Carmine tem anotações criminais por roubos, furtos, receptação, tráfico de drogas e desacatao a autoridade.

Policiais encontraram a faca usada no ataque próxima ao local do crime. As autoridades mantêm o agressor sob custódia e devem interrogá-lo nas próximas horas.

Vítima chegou a jogar futebol em times amadores

No jogo deste domingo (4), pelo Campeonato Italiano, contra o Monza, fora de casa, a torcida da Atalanta levou uma faixa em homenagem a Riccardo Claris. ‘Claris Ovunque con noi’ (Claris conosco em todo lugar’, em português).