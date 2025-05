Todos os vencedores do Campeonato Alemão

Com o empate entre Freiburg e Leverkusen, neste domingo (4/5), o Bayern de Munique sagrou-se mesmo sem jogar, o campeão alemão da temporada de 2024/25. Isso ocorreu em razão dos Bávaros, ao vencerem o RB Leipzig por 3 a 2 neste sábado, chegou aos 76 pontos. Como o Leverkusen alcançou, com o 2 a 2 com o Freiburg, foi aos 68 pontos. Mas, como restam apenas maisduas rodadas e seis pontos em jogo, o 34º caneco do Bayern está garantido.

Veja abaixo a lista de todos os campeão do Campeonato Alemão. Mas, antes, uma explicação O torneio tem suas particularidades. Até 1963, era chamado de Campeonato Nacional. No entanto, a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, passou a ser o campeonato da Alemanha Ocidental, sem a participação de times da recém-criada Alemanha Oriental.