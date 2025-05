Saiu! Vitor Roque fala sobre primeiro gol com a camisa do Palmeiras

O atacante Vitor Roque levou 13 jogos para marcar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Mas, neste domingo (4), ele abriu a conta em vitória contra o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão, em Brasília (DF).

Ao apito final, o jogador – sem esconder o sorriso – respondeu sobre encerrar o incômodo jejum. Para ele, a sensação é de alívio e gratidão aos que acreditaram nele.