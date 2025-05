Roma alcança um turno invicta e entra no G4 do Italiano

A Roma venceu a Fiorentina por 1 a 0 neste domingo (4), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O centroavante ucraniano aproveitou assistência de cabeça de Shomurodov para marcar, também de cabeça, o gol do jogo no último ato do primeiro tempo.

Com o resultado, a Roma alcançou 19 jogos de invencibilidade na competição, o equivalente a um turno. Dessa forma, a última derrota foi em dezembro, 1 a 0 para o Como. Vale lembrar que os jogos do turno e do returno não são espelhados na Itália. Desde então, o time comandado por Claudio Ranieri soma 14 vitórias e cinco empates na Série A.