Rincón, sobre má fase do Santos: ‘Temos que ser homens’

Volante do Santos afirma que o seu time mereceu vencer o Grêmio neste domingo (4) e pede que time trabalhe para deixar o Z4 do Brasileirão

Após mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro (agora 1 a 0 para o Grêmio), o volante Rincón desabafou sobre o mau momento da equipe. O Alvinegro, vale lembrar, segue em penúltimo, com quatro pontos em sete jogos. O venezuelano pediu que os jogadores do Peixe ergam a cabeça e não desanimem.

“É um momento difícil para nós, mas temos que levantar a cabeça. Sabemos que temos muito jogo pela frente e que o Santos precisa sair dessa situação logo. Temos que ser homens, levantar a cabeça e treinar toda a semana para melhorar”, comentou Rincón.