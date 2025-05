Real Madrid quase se complica, mas vence o Celta pelo Espanhol

O Real Madrid segue na disputa direta com o Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol da temporada. Mas não sem sustos. Neste domingo (4/5), no Santiago Bernabéu, os merengues venceram o Celta de Vigo por 3 a 2. Abriram três gols de frente, mas na reta final deixaram o time da Galícia encostar no placar e quase empatar. Vinícius Júnior fez boa partida, com belas jogadas pela esquerdano primeiro tempo. Mas os principais destaques foram Arda Güler, com um gol e uma assistência, e Mbappé, autor de dois gols. O Celta marcou com Javi Rodríguez e Swedberg.

O Barcelona continua na liderança com 79 pontos, contra 75 do Real Madrid. Restam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato, e os gigantes espanhóis se enfrentam na próxima rodada, no estádio do Barça. O Celta, que faz boa campanha, permaneceu com 46 pontos e segue na zona de classificação para a Liga Europa.