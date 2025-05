Paquetá chora após receber amarelo na Inglaterra

Acusado de participar de esquema de manipulação de jogos, meia é punido durante empate do West Ham em 1 a 1 com o Tottenham

Uma cena para lá de inusitada tomou conta da rodada deste final de semana da Premier League. Afinal, o volante/meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, recebeu um cartão amarelo no 1 a 1 contra o Tottenham e começou a chorar logo em seguida. As imagens circulam na Internet.

O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 1 a 1. O West Ham jogou em casa, mas saiu atrás no placar, com Wilson Odobert marcando para o Tottenham. Os Hammers deram números finais pouco depois, com Bowen aos 28 da etapa inicial.