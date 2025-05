Pablo Maia e Arboleda voltam a ser opção no São Paulo para a Libertadores

Arboleda foi para o departamento médico após sofrer uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Inclusive, tal situação ocorreu pela sequência desgastante de jogos, com pouco intervalo para recuperação. Devido ao problema, o equatoriano foi desfalque nas últimas cinco partidas do Tricolor Paulista. Assim, a última vez que esteve em campo foi no empate com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 16 de abril.

O técnico Zubeldía contará com o retorno de duas peças importantes no São Paulo para o embate contra o Alianza Lima pela Libertadores, na próxima terça-feira (06/05). Afinal, o zagueiro Arboleda e o volante Pablo Maia voltam a ficar à disposição, já que integram a delegação, que viajou para o Peru. A dupla concluiu tratamentos de lesões recentemente.

O meio-campista Pablo Maia foi ausência por um período maior. Isso porque, ele teve uma contusão ligamentar no tornozelo direito ao final de fevereiro. Tanto que a sua última participação foi ainda no Campeonato Paulista, a vitória sobre o São Bernando, na primeira fase do torneio. Pela gravidade, houve a necessidade de passar por cirurgia, mas o volante progrediu na recuperação antes do esperado. Gradativamente, o treinador Zubeldía tem o retorno de opções teoricamente titulares.

São Paulo conta com graduais retornos de titulares

No compromisso anterior, o empate com o Fortaleza, Lucas esteve à disposição depois de uma lesão no joelho direito. Inicialmente, ele ficou como alternativa no banco e entrou durante a segunda etapa do jogo. Por outro lado, Oscar segue em tratamento de contusão muscular na coxa esquerda, no começo de abril.

A partida contra o Alianza Lima pela Libertadores se caracteriza como decisiva. Afinal, o Tricolor Paulista tem apenas três pontos de vantagem em comparação ao adversário peruano e apenas um a mais para o Libertad, do Paraguai. No atual cenário, o São Paulo é o líder do Grupo D da competição. Ou seja, um resultado positivo possibilita a equipe a construir um cenário favorável visando a classificação para as oitavas de final.