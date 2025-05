Mano, sobre primeira vitória pelo Grêmio: ‘Evolução com resultado’

Após conquistar sua primeira vitória neste retorno ao Grêmio (em quatro jogos), o técnico Mano Menezes comentou sobre o processo de evolução do Tricolor sob o seu comando. O treinador, inclusive, afirmou que tem pedido aos jogadores para ‘simplificarem’ as jogadas, o que resgata a confiança dos atletas.

“O Grêmio passa por um momento difícil, mas espero que tenhamos superado isso com a nossa primeira vitória. Depois dos resultados que não são bons, os times acabam perdendo a confiança e um aliado importante, o torcedor. Quando isso acontece, temos que simplificar ao máximo e acho que a equipe fez isso. Já conversei com eles (jogadores) sobre a importância de oscilar menos. Demos um primeiro passo, mas só existe evolução com resultado. A vitória de hoje (este domingo) é importantíssima. Depois de seis ou sete jogos, terminamos a partida sem levar gol.”, comentou Mano Menezes.