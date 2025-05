Juventude x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Ambas equipes estão separadas por apenas um ponto. O Juventude ocupa o 13º lugar com sete pontos, enquanto o Atlético está em 17º, na zona de rebaixamento, com seis. Portanto, o jogo ganha importância por se tratar de um confronto direto nesta altura do campeonato. Assim, a vitória pode significar se afastar do Z-4.

Em busca de reabilitação na temporada, Juventude e Atlético se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 7ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há três partidas e dono da pior defesa da competição, o Juve busca dar uma resposta em casa. Já o Galo, por outro lado, vive um momento de instabilidade e chega de três empates seguidos. Assim, também tenta se recuperar.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Juventude

Sem vencer há três partidas, o Juventude tenta se reabilitar no Brasileirão. Em 13º lugar, o Alviverde é dono da pior defesa da competição com 14 gols sofridos. Para o jogo contra o Atlético, o time gaúcho pode contar com o retorno do atacante Gabriel Taliari. O jogador está recuperado de lesão e deve ser relacionado. Porém, a utilização depende do técnico Fábio Matias.

Como chega o Atlético-MG

Após o empate diante do Maringá-PR pela Copa do Brasil, a pressão aumentou sobre o técnico Cuca. O Atlético empatou pela terceira vez consecutiva somando os compromissos pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. O desempenho do time não tem agradado. Contudo, o treinador tem o respaldo da diretoria. Assim, o Galo tenta dar uma resposta diante da pior defesa da competição.

Juventude x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 05/05/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Rodrigo Sam (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Jean Carlos (Batalla) e Ênio e Gilberto. Técnico: Fábio Matias

Atlético-MG: Everson; Natanael, Rômulo, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Palacios, Rony e Bernard. Técnico: Cuca

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (PA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)