Jardim revela o que disse a Gabigol em triunfo do Cruzeiro: ‘Feliz por ele e pelo grupo’

Técnico explica como tem feito a gestão do elenco celeste e a entrada do atacante aos 42 minutos do segundo tempo, contra seu ex-clube

O Cruzeiro tem dado sinais de que pode ter encontrado um caminho na temporada sob o comando de Leonardo Jardim. Afinal, a equipe celeste bateu o Flamengo por 2 a 1 no Mineirão e fez um jogo extremamente competitivo com um dos principais elencos do futebol brasileiro. Na coletiva, o treinador citou os bastidores da entrada de Gabigol nos minutos finais do duelo, quando estufou a rede, de pênalti.

“Em primeiro lugar, vocês sabem que eu respeito muito a torcida e gosto muito dessa emoção que nossos torcedores colocam nos jogos. É fundamental, e obrigado a eles por fazerem isso. Mas, quando estou no jogo, se eles chamaram três ou quatro vezes por um jogador, eu nem percebi isso, porque meu foco nos acontecimentos do jogo é muito maior do que estar a ver o que está acontecendo exteriormente”, relatou.

“As substituições de hoje foram feitas por necessidade da equipe no momento em que a gente estava, e aproveitamos para colocar os jogadores que acabaram por ter interferência direta no lance do gol. Fico feliz pelos três, fico muito feliz pelo Gabriel, porque ele fez um gol na sua ex-equipe, e isso foi fundamental também para nós, para conseguir os três pontos. Mas estou feliz com todos: com os que iniciaram, com os que entraram”, acrescentou.

O próximo compromisso da Raposa na competição nacional acontece no dia 11 (domingo), às 16h (de Brasília), diante do lanterna Sport, na Ilha do Retiro. Por fim, durante a semana, os comandados do técnico Leonardo Jardim visitam o Mushuc Runa, do Equador, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Olímpico Riobamba.

