Goiás x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Avaí medem forças nesta segunda-feira (5), às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha. O embate pela sexta rodada da Série B é marcado por duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Afinal, o Esmeraldino é o quinto colocado, com dez pontos. Os catarinenses se encontram na segunda posição, com um ponto a mais.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN na TV fechada e no streaming Disney+.